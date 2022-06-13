موعد مباراة السعودية وأستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

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الرياض - احمد صلاح - تبحث الجماهير السعودية عن موعد مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عام.

منتخب السعودية تحت 23 عام وصل لنصف نهائي كأس آسيا، بعد الفوز على منتخب فيتنام بهدفين دون رد من تسجيل متعب الحربي في الدقيقة 41 بينما أضاف الهدف الثاني المهاجم فراس البريكان في الدقيقة 65.

بينما منتخب أستراليا مر من عقبة تركمنستان في دور الربع نهائي ليضرب موعد مع منتخب السعودية في نصف النهائي.

منتخب السعودية سيستعيد خدمات القائد سعود عبدالحميد في مباراة أستراليا القادمة>

وتم تأجيل أخر جولتين من الدوري السعودي بعد تأهل المنتخب الأوليمبي لنصف نهائي بطولة آسيا.

موعد مباراة السعودية وأستراليا

مباراة السعودية وأستراليا ، ستقام يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو الجاري في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.