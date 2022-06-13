حقيقة إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

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عمر شويل - جدة إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ ، يعيش جماهير نادي الأهلي العريقة حاله من القلق والتوتر بعد أصدار إدارة الأحمر قرار بإنهاء علاقة النادي مع الفني الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي وذلك قبل أيام قليلة من موعد مباراة الأهلي مع نادي ألزمالك التي تعتبر لقاء خاص للجماهير بغض النظر عن موقف الفريقين في البطولة أو المنافسة.

تسود حاله من القلق و الارتباك داخل صفوف القلعة الحمراء بعد قرار رحيل موسيماني التي جعلت البعض يخمن بتغيرات جذرية في الجهاز الإداري داخل النادي الأهلي حيث هناك تصريحات بأن الأهلي يعزم علي توجيه الشكر إلي الكابتن سيد عبد الحفيظ.

حقيقة إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ

صرح الكابتن أبو المعاطي زكي عبر البث المباشر له عبر صفحته الرسيمة الفيس بوك عن وجود نية عن الاستغناء عن خدمات الكابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي وتولي مهمه أخري في شركه الكرة، وذلك بسبب تدخل حسام غالي الذي يريد وجود الكابتن محمد فضل المقرب من غالي.

ولكن اكد الكابتن أبو المعاطي بعد الرجوع إلي مصدر مسئولا انه لا صحه علي ما تردد علي الإطلاق وبعد الاتصال بالكابتن محمد فضل صرح قائلا انه مستشار في المتحدة للأعلام وعضو مجلس في بيرزنتيشن وان هذا الأمر عار تمام من الصحة وأن الكابتن السيد عبد الحفيظ أفضل منه بمراحل في هذا المنصب وان حسام غالي لا يريد رحيله وان هذه مجرد إشاعات مغرضة.

وبالرجوع إلي مصدر مقرب من الكابتن محمود الخطيب أنه لا صحه عما تردد، وان هذه مجرد إشاعات تريد النيل من الاستقرار من الأهلي وان حسام الغالي هدفه المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تنتظر جماهير النادي المارد الأحمر مباراة الأهلي و ايسترن كومباني ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي سوف تقام يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يونيو 2022 وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وذلك علي ملعب نادي الأهلي وي السلام حيث يسعى الأهلي لتعويض فارق النقاط مع نادي ألزمالك وذلك من خلال هذه المباراة المؤجلة.