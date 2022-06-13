استعادة الثقة.. موعد مباراة كوريا الجنوبية ومصر الودية والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة كوريا الجنوبية ومصر ، في إطار مباريات الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وضمن المواجهات الودية التي تخوضها المنتخبات العربية والعالمية، يستضيف مساء الثلاثاء 14 يونيو 2022، ملعب سيول كأس العالم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، مباراة قوية وهامة تجمع منتخبا مصر وكوريا الجنوبية ، تمثل أهمية كبيرة للفراعنة من أجل استعادة الثقة، بعد الهزة العنيفة بالسقوط أمام إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 ، فيما يأمل النمور الحمر في استغلالها ضمن تحضيراته لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 .

نتناول في السطور التالية جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة كوريا الجنوبية ومصر والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مستجدات تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات القارية والعالمية، علاوة على تاريخ مواجهات كوريا الجنوبية ومصر .

مباراة كوريا الجنوبية ومصر

على بعد أكثر من 17 عامًا منذ آخر مواجهة بينهما، يعود منتخبا مصر وكوريا الجنوبية للقاء مجددًا.

حيث يستضيفهما ملعب سيول كأس العالم ، الذي استضاف مباريات مونديال 2002 .

ويرغب منتخب الساجدين بقيادة المدير الفني الجديد “إيهاب جلال” لتحقيق نتيجة إيجابية.

من أجل استعادة الثقة الجماهيرية، التي اهتزت بشدة عقب الخسارة مع الأداء المتواضع أمام إثيوبيا مؤخرًا.

فيما يطمح النمور إلى مواصلة استعداداتهم القوية من أجل المشاركة في مونديال قطر 2022 .

المنتخب الكوري الجنوبي

نستهل تغطيتنا مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم ، مستضيف ودية الثلاثاء.

والذي يواصل استعداداته القوية، من أجل خوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 .

في مشاركة رقم 11 بالمونديال العالمي.

كان الإنجاز الأبرز فيها، احتلال المركز الرابع في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 .

بعد الخسارة من أمام تركيا “ثالث العالم” بنتيجة (2-3).