عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية في كأس مصر

انت الان تتابع خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية في كأس مصروالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تم الكشف بشكل رسمي عن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق الداخلية في مباراة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2022.

تشكيل الزمالك شهدت عدد من التغيرات والمفاجآت نتيجة وجود عدد من الغيابات في صفوف الفريق الأبيض لتواجد عدد من اللاعبين مع منتخبي مصر وتونس.

تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا” – عبد الله جمعه – يوسف إبراهيم ” أوباما ” .

خط الهجوم: يوسف أسامة – سيد عبد الله “نيمار”- عمر السعيد.

بدلاء الزمالك أمام الداخلية

السيد عطيه ومحمد حسام “بيسو” و أحمد رفاعي وإسلام جابر و محمود عبد الرازق “شيكابالا ” وسيف جعفر و أشرف بن شرقي و أيمن حفني و رزاق سيسيه