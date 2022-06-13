انت الان تتابع خبر نجم الأهلي السابق عن رحيل موسيماني: هو الخسران والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرص إبراهيم سعيد، نجم الأهلي السابق، على التعليق على رحيل بيتسو موسيماني المدرب الجنوب أفريقي عن تدريب الأهلي.

الأهلي أعلن في بيان إعلامي رسمي اليوم عن فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجنوب أفريقي بعد فترة عمل مشتركة زادت عن عام ونصف.

رحيل موسيماني عن الأهلي

وغرد نجم الأهلي السابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: «رحيل موسيماني عن الأهلي خسارة له وليست خساره للأهلي، «لا بد اختيار مدير فني أجنبي على مستوى عال في أقرب وقت والابتعاد عن مدير فني مصري».

رحيل موسيماني عن الاهلي خساره له وليست خساره للاهلي ولابد اختيار مدير فني اجنبي علي مستوي عالي في اقرب وقت والابتعاد عن مدير فني مصري

وسيتولى سامي قمصان تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

يذكر أن الأهلي مقبل على عدد من المباريات الهامة أولها مواجهة إيسترن كومباني يوم الأربعاء في الدوري ثم الزمالك يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الدوري الممتاز.