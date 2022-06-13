نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللقب الأول يقترب.. موعد مباراه السعودية وأستراليا نصف نهائي كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية وأستراليا ، ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ، في البطولة التي تستضيفها دولة أوزبكستان حاليًا، يحتضن مساء الأربعاء 15 يونيو 2022، ملعب باختاكور المركزي في العاصمة الأوزبكية طشقند، مواجهة هامة ومرتقبة، تجمع منتخبا أستراليا والسعودية الأولمبيين، واللذين يطمحان إلى بلوغ النهائي الثالث بالنسبة للأخضر السعودي، مقابل الحلم بالنهائي الأول للكنغر الأسترالي في البطولة، كما يسعيان إلى اللقب الأغلى قياسًا بتاريخهما المميز في المسابقة القارية.

نتناول في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراه السعودية وأستراليا والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الخامسة من كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة ، بالإضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات في البطولة، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية وأستراليا .

مباراه السعودية وأستراليا

مواجهة قوية وفاصلة إذن، يترقبها دور نصف نهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، تجمع أستراليا والسعودية .

وفي ظل التقارب على مستوى المواجهات التاريخية، فضلًا عن نتائج المنتخبين في المشاركة الحالية بالبطولة، فإن من الصعب التكهن بنتيجة اللقاء، والمتأهل الأول إلى نهائي كأس آسيا 23 سنة 2022 .

نستعرض بداية مواجهات دور نصف نهائي كأس آسيا 2022 :

وهذه قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي في كأس آسيا تحت 23 سنة :

وتلك هي المنتخبات المتوجة بالبطولة:

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم ، والذي يقدم مستويات مميزة في مشاركته الخامسة بكأس آسيا .