انت الان تتابع خبر فرنسا في مواجهة قوية أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية : موعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وكرواتيا.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف منتخب فرنسا مساء اليوم منتخب كرواتيا على ملعب “فرنسا” وسط حضور جماهيري كبير وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة A1 ببطولة دوري الأمم الأوروبية.. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا

تنطلق مباراة فرنسا وكرواتيا في الجولة الرابعة من المجموعة A1 ببطولة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكرواتيا

من المقرر ان تنقل مباراة فرنسا وكرواتيا في الجولة الرابعة من المجموعة A1 ببطولة دوري الأمم الأوروبية على القنوات التالية:

Sport TV1 Portugal

Sky Sport Uno Italia

Polsat Sport

TF1 HD Suisse

TV 6 Sweden

Virgin Media Three

Sport 1 Czechia

TV2 Sport Premium 2 HD

ترتيب المجموعة A1

1- الدانمارك 6 نقاط

2- النمسا 4 نقاط

3- كرواتيا 4 نقاط

4 فرنسا 2 من النقاط