موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر والقنوات الناقلة والمعلقين

انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر والقنوات الناقلة والمعلقينوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير الفارس الأبيض أنتم اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة كأس مصر.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم فريق الداخلية على ملعب ستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

تنطلق مباراة الزمالك والداخلية في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والداخلية في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر على شبكة قنوات أون تايم سبورت وتحديدا قناة ON Time Sports 1 HD وبتعليق بلال علام وهشام معمر.

قائمة الزمالك لمباراة الداخلية

في حراسة المرمى : محمد عواد – السيد عطية.

وفي خط الدفاع : محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – محمد طارق – حاتم محمد.

وفي خط الوسط : محمد حسام الدين “بيسو” – أحمد رفاعي – محمد خضري – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بنشرقي – أيمن حفني – سيف جعفر – رزاق سيسيه.

وفي خط الهجوم : يوسف أسامة – سيد عبد الله “نيمار” – عمر السعيد.