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الرياض - احمد صلاح - قامت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي، بتأجيل أخر جولتين في المسابقة بعد فوز منتخب السعودية الأوليمبي على فيتنام.

وحقق منتخب السعودية الأوليمبي الفوز على نظيره الفيتنامي ليصعد لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عام، ويضرب موعد مع منتخب أستراليا.

ويتبقى جولتين فقط على نهاية الدوري السعودي، وسط منافسة شديدة بين الهلال والاتحاد، في ظل تفوق الأزرق بفضل المواجهات المباشرة، مع تساوي النقاط بينهما.

موعد جولتي الحسم في الدوري السعودي بعد التأجيل

جولتي الحسم في الدوري السعودي، الجولتين 29 و30 تم تأجيلهم إلى 23 و27 يونيو، على الترتيب.

11 فريقًا من أصل 16 في منافسات الدوري السعودي لديهم لاعبين من صفوفهم في بعثة المنتخب السعودي الأوليمبي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم، هو من طلب تأجيل المسابقة بسبب مشاركة الأخضر الأوليمبي في كاس آسيا تحت 23 عام.