اتفرج هدف مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر

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الرياض - احمد صلاح - بهدف دون رد، انتهت مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2022.

ويدين الأهلي بالفضل للاعبه أحمد عبد القادر الذي سجل هدف اللقاء الوحيد 59 من زمن المباراة.

فوز الأهلي على المصري بالسلوم

وأدار مباراة الأهلي والمصري بالسلوم فنياً، سامي قمصان في ظل غياب بيتسو موسيماني الذي لم يتمكن من قيادة الكتيبة الحمراء في المباراة لحضوره متأخراً لمصر قبل المباراة بساعات قليلة.

الأهلي تأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر نسخة الموسم الحالي، وسينتظر إجراء القرعة لمعرفة منافسه القادم بالمسابقة.

الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الأهلي والمصري بالسلوم ،شهدت مشاركة المدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي، بعد فترة غياب امتدت لـ169 يوماً بسبب معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.