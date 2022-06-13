انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم في كأس مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تم الكشف عن تشكيل الأهلي لمواجهة فريق المصري بالسلوم في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2022.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم تقام على ستاد الأهلي وي السلام بتحكيم نادر قمر الدولة.

وتشهد المباراة غياب لاعبي الأهلي الدوليين لمشاركتهم في مباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية.

تشكيل الأهلي لمواجهة المصري بالسلوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد – رامي ربيعة – محمد هاني – كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد عبد القادر- محمد محمود – أحمد نبيل “كوكا” – زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن – محمد شريف.

تشكيل فريق المصري بالسلوم

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع: أشرف أنور، أحمد علي حمدي، محمد عبد الله، باسم عبد العزيز

خط الوسط: عبد الرحمن حماد، حسين عماد، أحمد محمد فؤاد

خط الهجوم: موسى إفرايم، كاظم باليمو، عمرو ناصر.