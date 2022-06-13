انت الان تتابع خبر رتوش بسيطة تفصل ديبالا عن الانتقال إلى إنتر ميلان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اقترب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من الانتقال لصفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي ويتبقى رتشو بسيطة على اتمام الصفقة.

الصحفي المختص بالانتقالات فابريزيو رومانو، قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “وكلاء باولو ديبالا سيلتقون الأسبوع المقبل بمسؤولي الإنتر”.

عقد ديبالا ينتهي مع اليوفي بنهاية الشهر الجاري ورفض مسئولي النادي تقديم عرض له لتجديد التعاقد.

انتقال ديبالا إلى إنتر ميلان

رومانو كشف أن ديبالا سيحصل على راتب سنوي في إنتر ميلان يبلغ 6 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة مليون يورو، ما يعد أقل مما عرضه يوفنتوس على النجم الأرجنتيني من قبل.

خورخي أنطون، وكيل باولو ديبالا، طالب إنتر بعرض المزيد من الأموال في جلسة سابقة، لكن مسؤولي النيراتزوري غير مستعدين لزيادة عرضهم.