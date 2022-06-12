انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب وفاة المعلق العراقي مؤيد البدري وما هي وصيته الأخيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة في العراق وفاة أحد اشهر الإعلاميين الرياضيين في البلاد وذلك عن عمر 88 عاماً.

وتوفي رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق والمعلق الرياضي الشهير مؤيد البدري، يوم السبت، أثناء تواجده في إنكلترا.

ونعت وزارة الرياضة العراقية في بيان رحيل البدري الذي ترأس مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لعشر سنوات (1977-1988).

وكتبت الوزارة بياناً لنعيه قالت فيه “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا اليوم نبأ وفاة شيخ المعلقين الرياضيين العراقيين والعرب ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق مؤيد البدري الشخصية الرياضية الكبيرة”.

وأضاف بيان النعي “نعزي أنفسنا وجماهيرنا الرياضية وشعبنا برحيل هذه القامة الرياضية الخالدة”.

وأوضحت مصادر في الوزارة أن سبب وفاة مؤيد البدري هو معاناته الطويلة مع المرض وقالت ان: “الأجل وافاه في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة، بعد معاناة طويلة مع المرض، واشارت إلى أنه عاش حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع الرياضي”.

من جانبه قدم “زيدون” نجل الفقيد الراحل “الشكر والتقدير والعرفان الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال على التعزية واهتمامهم بإجراء مراسيم تشييع رسمي مهيب يليق بإسم البدري ومكانته وتاريخه الحافل، مُذكراً أن وصية الراحل أكدت على إجراء مراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله فيه”.



وولد البدري في منطقة الأعظمية في العاصمة بغداد عام 1934، ويعد من أشهر الشخصيات الرياضية والإعلامية المعروفة بشكل كبير محليا بفضل برنامجه الشهير “الرياضة في أسبوع” كل ثلاثاء عبر شاشة تلفزيون العراق على مدى ثلاثين عاما منذ 1963.

كما يُعتبر البدري واحدا من أبرز المعلقين الرياضيين في العراق والدول العربية، واقترن اسمه ببطولة كأس الخليج.