انت الان تتابع خبر القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والمصري اليوم .. منها قناة مفتوحة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال الساعات القليلة الماضية، زاد البحث على محرك جوجل، عن القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والمصري، التي ستقام مساء اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتكون تردد تلك القنوات على النحو التالي:

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

تردد قناة أون تايم سبورت 1:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي التماثلي: UHF9

التردد الأرضي الرقمي: UHF32

ويذكر إن النادي الأهلي المصري، سيواجه الفريق المصري في السلوم، في إطار مواجهات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، والتي تقام المباراة على ملعب الأهلي وي السلام، مساء اليوم الأحد الساعة التاسعة مساء.

حكام مباراة الأهلي والمصري بالسلوم: