تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوريا الجنوبية .. شاهد براحتك

انت الان تتابع خبر تردد القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوريا الجنوبية .. اتفرج براحتك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، زاد البحث على موقع جوجل، عن القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوريا الجنوبية، التي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 يونيو 2022، والتي ستقام على استاد سيول.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر وكوريا الجنوبية:

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي:

التردد الأرضي الرقمي: UHF32

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي التماثلي: UHF9

تردد أون تايم سبورت البث الفضائي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت شركة مصر للطيران، وهي التي قامت بنقل المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس السبت 11 يونيو، على رحلة خاصة تحمل رقم MS 3301، من طراز بوينج B787-9 Dreamliner، بنقل المنتخب إلى كوريا الجنوبية لملاقاة الفريق في مباراة ودية، يوم الثلاثاء المقبل الساعة 12 ظهرا.