انت الان تتابع خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع رضا شحاتة وأنيس الشعلاني لمساعدة موسيماني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ترددت تقارير عن ضم كل من رضا شحاته والتونسي أنيس الشعلاني، للجهاز الفني المساعد لموسيماني في الأهلي.

وكان اجتماع قد جمع بين كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمناقشة بعد الأمور الخاصة بالفريق.

تغيرات في الجهاز الفني للأهلي

الخطيب طلب من موسيماني ضرورة ضم مدرب عام مساعد في الجهاز الفني بالإضافة لمخطط أحمال جديد يعمل مع المخطط الجنوب أفريقي الموجود حالياً.

وطلب موسيماني تأجيل الأمر لنهاية شهر يونيو مع وعده بتحسين النتائج في الفريق.

مصدر داخل النادي الأهلي، أوضح أنه لم يتم ضم رضا شحاتة أو أنيس الشعلاني للجهاز الفني للفريق تحت قيادة موسمياني وأن النادي يدرس الأسماء المرشحة للتعاقد معها لكن الوقت الحالي ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح.