موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

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الرياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي وخاصة جماهير المارد الأحمر في كل مكان أنتم اليوم الأحد الموافق 12 يونيو على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة كأس مصر 2021 بين الأهلي والمصري بالسلوم.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم فريق المصري بالسلوم على ملعب استاد السلام “ملعب النادي الأهلي” وسط حضور جماهيري ذلك في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2021.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

تنطلق مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

حكام مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2021 مكون من:

الحكم: نادر قمر الدولة

مساعد حكم: سامى هلهل

مساعد حكم: خالد حسين

حكم رابع: صبري إبراهيم

حكم فار: عمرو الشناوي

مساعد فار: هشام الدسوقى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم

من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2021 على شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات وتحديدا قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق أمير محروس.