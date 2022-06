انت الان تتابع خبر البرتغال في مهمة سهلة أمام سويسرا بدوري الأمم الأوروبية : موعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الأحد الموافق 12 يونيو على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وسويسرا والتي تعد مهمة سهلة حيث أن المنتخب البرتغالي حقق الفوز بأربعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.. وننشر لم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف منتخب سويسرا مساء اليوم منتخب البرتغال على ملعب “جنيف” وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية ويدير اللقاء الحكم فران جوفيتش.

موعد مباراة البرتغال وسويسرا

تنطلق مباراة البرتغال وسويسرا في الجولة الرابعة من المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

21 قناة ناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا

من المقرر أن تنقل مباراة البرتغال وسويسرا في الجولة الرابعة من المجموعة A2 من بطولة دوري الأمم الأوروبية على القنوات التالية وذلك بعدما قررت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة عدم نقل البطولة..

Sport TV1 Portugal

RTP 1

Virgin Media Three

Sport 1 Czechia

Digi Sport 1 HD Romania

L’Equipe TV

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

Futbol 1 HD

Sport Klub 3 Slovenija

V Sport Premium HD

Nova Sports 3 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

20Mediaset SD/HD

Spiler 1 TV

Premier Sports 2 HD

C More Sport 1 HD fin

S Sport 1 HD

SuperSport Premier League

Diema Sport 3 HD

Arena Sport 2 HD Premium Serbia