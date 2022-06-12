انت الان تتابع خبر راتب إيهاب جلال.. جمال علام يفجر مفاجأة مدوية ويكشف على الهواء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بإزاحة الستار والكشف عن راتب إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري على الهواء، وهو الذي جاء بمثابة صدمة لكل عشاق الساحرة المستديرة.

راتب إيهاب جلال في المنتخب المصري

وتحدث علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً أن إيهاب جلال يحصل شهرياً على 725 ألف جنيهاً شهرياً مع المنتخب المصري، وهو أقل ما يحصل عليه في بيراميدز، وكيروش كان يحصل على 127 ألف دولار، وهذا الراتب أكثر منه.

جمال علام يكشف تفاصيل حول تغيير ملعب لقاء الأهلي والزمالك

وقال جمال علام أثناء مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “علي مسئوليتي” الذي يبث على قناة “صدي البلد” الفضائية، إنه لا يعرف من الذي أصدر بيان بتغيير ملعب لقاء القمة الذي يعقد بين كلاً من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

حديث علام مع كيروش بعد خسارة نيجيريا

وأعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه أخبر كيروش في أول لقاء لهما بعد الهزيمة في نيجيريا بأن جميع المصريين لا يحبون الهزيمة، ورئيس الاتحاد المصري وعضو المجلس لا يحصلون على مليم، ويتم تقديم عمل تطوعي، وقال “لا نخاف من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي، لأنه يتعامل باسم الاتحاد المصري”.

وأنهي علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن سوف يطالب أثناء الفترة القادمة بإستضافة جميع البطولات والنهائيات.