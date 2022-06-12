انت الان تتابع خبر حسم الجدل في قضية توقيع كنو للهلال والنصر.. مركز التحكيم الرياضي جاب المفيد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن الحكم النهائي الخاص بمركز التحكيم الرياضي، وهو الخاص بقضية توقيع اللاعب محمد كنو إلي أكثر من فريق في نفس الوقت، وهي من أبرز القرارات التي تم اتخذها مؤخراً.

فريق الهلال يؤكد توقيع كنو فيه

وأعلن في وقت سابق نجم الهلال توقيعه إلى نادي النصر، وهذا قبل أن يكشف فريق الهلال أنه قد وقع بالفعل للزعيم قبل أن يذهب إلى التفاوض مع غريمه، وأيضاً حكم في هذه المسألة من خلال لجنة المنازعات، وهي التي أعطت الحكم الخاص بمعاقبة الزعيم الهلالي ونجمه بالكثير من القرارات التأديبية.

حسم الجدل في قضية توقيع كنو للهلال والنصر

ولم يتم حسم الأمر بشكل نهائي إلى الوقت الحالي، وأيضاً لم يتم إصدار أي يانات بخصوص القرار الفاصل من خلال مركز التحكيم الرياضي، ولكن من ناحية أخرى أكد الإعلامي سعود الصرامي أن الحكم النهائي جاء بتأييد قرار غرفة فض المنازعات، وتم الإستناد بحديثة عن تجديد الزعيم مدافعة جانج هيو سو ويكون لمدة سنة إضافية.

وأجزم الصراني أن تجديد عقد المدافع الكوري الجنوبي يأتي لعدم قدرة الهلال على الانتهاء من التعاقات الجديدة في الصيف المقبل، وهذا بعد تثبيت الحكم.