أما عن أسعار البيض اليوم الأحد فهي كما يلي : 1- كرتونة البيض الأبيض “30 بيضة”: 35.85 جنيه، بزيادة 58 قرشًا. 2- كرتونة البيض الأحمر “30 بيضة”: 56.62 جنيه، بزيادة 19 قرشًا. 3- كرتونة البيض البلدي “30 بيضة”: 62.57 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

انت الان تتابع خبر فضيحة في اتحاد الكرة.. إبراهيم فايق يكشف واقعة التزوير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي أبراهيم فايق، عن واقعة مثيرة حدثت في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.وقال فايق في برنامج جمهور الثالثة في قناة أون تايم سبورت 2 :” اليوم كان في النادي الأهلي مؤتمر في منتهى الأهمية للكشف عن تفاصيل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والأزمة المصاحبة لها”.

تزوير في اتحاد الكرة

ثم واصل الإعلامي كلامه :” عقب المؤتمر الأهلاوي كان هناك إجتماع وهمي داخل الإتحاد المصري لكرة القدم، الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد طلب من أعضاء اتحاد الكرة انهم يوقعوا علي محضر وهمي بتاريخ قديم يتم فيه تبرئة الاتحاد المصري ورئيسه من أزمة نهائي دوري ابطال افريقيا “.

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وكشف فايق عن رفض أعضاء مجلس ادارة الاتحاد التوقيع على المحضر الوهمي الذي يعد تزوير في أوراق رسمية.

وكشف فايق عن مطالبة بعض أعضاء مجلس اتحاد الكرة لجمال علام بتقديم استقالة جماعية من مناصبهم لكن رئيس الجبلاية يرفض.