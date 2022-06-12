نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي والمصري في كأس مصر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، والذي يتولى تدريب النادي الأهلي مؤقتاً بدلاً من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن قائمة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر ٢٠٢٢ على ملعب الاهلي وي السلام بمدينة القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قائمة الأهلي والمصري

تشمل القائمة الللاعبين الأساسيين، والإحتياطيين، ويتم إعلان التشكيله الأساسية قبل المباراة بوقت قليل، وسوف نوافيكم بها فور الإعلان عنها.

قائمة الأهلي

واشتملت القائمة في حراسة المرمى على كلاً من مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف.

وفي خط الدفاع شملت القائمة على كلا من محمود متولي العائد من الإصابة، ورامي ربيعة، وبدر بنون العائد من الإصابة ايضاً، ومحمد خليفة نصير الناشئ الصاعد، وأحمد عبد النبي الناشئ الصاعد، ومحمود وحيد في الجهة اليمنى مع محمد هاني، وكريم فؤاد في الجهة اليسرى.

أما عن خط الوسط فشملت القائمة كلاً من محمد محمود، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبد القادر، ومحمد فخري الناشئ الصاعد، ومحمد أشرف، وزياد طارق، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات.

وفي خط الهجوم شملت القائمة كلاً من صلاح محسن، وحسام حسن، ومحمد شريف هداف الفريق.

غياب المدير الفني بيتسو موسيماني

هذا ومن الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يغيب عن هذا اللقاء، وينيب عنه المدرب العام للفريق سامي قمصان لقيادة تدريب الفريق بدلاً منه لحين عودته إلى قيادة الفريق بعد انتهائه من حضور دورة تدريبية في المغرب، والتي يقيمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمدربين الافارقة.

وأيضا من الجدير بالذكر أن هذه المباراة تقام في بطولة كأس مصر موسم ٢٠٢٢ في حين أن بطولة ٢٠٢١ لم تنتهي بعد، حيث يتبقى للنادي الأهلي في بطولة ٢٠٢١ من كأس مصر مباراة قبل النهائي التي لم تلعب بعد نظراً للتأجيلات المتكررة من قبل الإتحاد المصري لكرة القدم بسبب كثرة مشاركات النادي الاهلى في المنافسات الدولية والمحلية.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعد هذه المباراة نقطة انطلاق معنوية للنادي الأهلي للعودة الى روح الإنتصارات في الدوري المصري، والمسابقات المحلية، والإستفاقة من الإنتكاسة النفسية لللاعبين، والتي تعرضوا لها بعد المؤامرة المشهودة في القارة الافريقية بسبب نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا التي اقيمت على أرض غير محايدة، مما تسبب في عدم عدالة المنافسة على اللقب أمام نادي الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز النادي المغربي بهذه البطولة.