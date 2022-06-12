انت الان تتابع خبر "الصفقة تمت".. الأهلي ينجح في التعاقد مع الكابيتانو في مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية بأن النادي الأهلي قد نجح بشكل رسمي في الحصول على خدمات واحد من أهم لاعبي منتخب مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو مدافع القلعة الحمراء السابق ولاعب الاتحاد السعودي الحالي، أحمد حجازي، وهذا بعد جولة مطولة من المفاوضات بين الجانبين، أنتهت بموافقة حجازي على الانتقال إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي عقب نهاية هذا الموسم، الذي ينافس فيه الاتحاد لأول مرة منذ سنوات على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مصادر تؤكد انتقال حجازي إلى النادي الأهلي

كشف الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، والذي يعد من بين المصادر المقربة من عدد كبير من الأندية السعودية، بأن النادي الأهلي قد نجح في التعاقد مع لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، والأخير أعطى أخبر المسؤولين في النادي السعودي بذلك، ومن المؤكد بأن يرحل عن صفوف النمور في نهاية هذا الموسم.

وكتب الفريان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال فيه: “أحمد حجازي وقع للنادي الأهلي المصري، الأمر قد انتهى بالفعل، واللاعب يريد العودة إلى مصر من جديد”.

الجدير بالذكر بأن حجازي والمعروف بين زملاءه بـ”الكابيتانو” بسبب شخصيته القيادية كان لاعبًا في صفوف الأهلي قبل أن يرحل في تجربة احترافية إلى الدوري الإنجليزي مع نادي ويس بروم.

الفريان يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

لم يكتفي الإعلامي إبراهيم الفريان بالكشف عن انتقال أحمد حجازي إلى النادي الأهلي، بل أكد كذلك على كون المارد الأحمر قد تعاقد مع صفقة من العيار الثقيل بعدما خطف توقيع الدولي المغربي أشرف بن شرقي من الزمالك

وعلق على ذلك قائلًا: