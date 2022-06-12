إنجلترا تتعادل مع إيطاليا بدوري الأمم
خيم التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا وإيطاليا يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة والجولة، تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجري 1 - 1.
وتقدم المنتخب المجري عن طريق زولت ناجي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة التاسعة.
ورفع المنتخب المجري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنجلترا تتعادل مع إيطاليا بدوري الأمم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.