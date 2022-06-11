انت الان تتابع خبر عاجل.. جمال علام يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن جمال علام رئيس إتحاد الكرة إقالة الكابتن إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفراعنة على يد المنتخب الاثيوبي بهدفين مقابل لا شيء في الموقعة التي جمعت بينهما أول أمس لحساب مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

جمال علام يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد ظهر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد حيث قال :” الجميع حزين على الهزيمة التي مُني بها المنتخب من المنتخب الإثيوبي والكابتن إيهاب جلال لم يُكمل بعد عشرة أيام فقط”.

ولفت :” بداية البرتغالي كارلوس كيروش مع المنتخب كانت خاطئة أيضًا بالإضافة إلى أن المباريات الاولى للارجنتيني هيكتور كوبر كانت خاطئة لكنه قادنا للوصول إلى المباراة النهائية من أمم أفريقيا الجابون 2017 بالإضافة إلى قدرته على الوصول لكأس العالم فيفا روسيا 2018 بعد غياب 30 عام.