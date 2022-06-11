انت الان تتابع خبر "بديلك جاهز ".." الخطيب " يستقر علي جنسية المدير الفني للأهلي حال رحيل " موسيماني " والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبدو أن هناك الكثير من القرارات المصيرية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة من جانب إدارة النادي الأهلي ممثلة في شخص رئيسها الحالي الكابتن ” محمود الخطيب ” والتي تتعلق بشكل جوهري بهوية المدير الفني الذي سيتولي قيادة النادي الأهلي حال قرر النادي الاستغناء عن خدمات الجنوب أفريقي ” بيتسو موسيماني ” حيث أن هناك الكثير من الأنباء عن وجود اجتماع عاجل خلال الساعات القليلة الماضية من أجل بين ” الخطيب ” وموسيماني ” سيتم خلاله وضع النقاط علي الأحرف .

جدير بالذكر أن هناك الكثير من التساؤلات التي تم طرحها عن هوية المدير الفني البديل في حال قرر الأهلي وموسمياني نهاية الرحلة بين الطرفين عند هذا الحد ، حيث أن هناك أكثر من اسم مطروح علي طاولة النادي الأهلي للنقاش حوله خلال الفترة الحالية تحسبا لأي طارئ ، حيث تشير معظم المصادر التي لها إطلاع علي الأمور داخل القلعة الحمراء أن هناك احتمالية للتعاقد مع مدرب برتغالي أو ألماني ومن الوارد أن يقود الفريق في مباراة القمة القادمة، شرط أن يتم توجيه الشكر لموسيماني خلال الاجتماع المنتظر .

في ذات السياق فإن هناك حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي من تصريحات المدير الفني للفريق ” بيتسو موسيماني ” والتي أدلي بها مؤخرا ، والتي أثارت عاصفة من النقد تجاهه ، لكن رغم ذلك لا يخفي ” موسيماني ” رغبته الجارفة في الاستمرار رفقة النادي الأهلي لفترة أطول