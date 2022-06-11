انت الان تتابع خبر تصريحات تاريخية .. ملخص تصريحات الكابتن محمود الخطيب خلال اجتماع اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في بداية الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ، افتتح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حديثه قائلا :” كان هناك مطالبات بغلق ملف ازمة ملعب نهائي دوري ابطال أفريقيا ولكن الازمة مش ازمة بطولة فقط لان الاهلي مليء بالبطولات”

ملخص التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي الأهلي

من أخفى خطاب تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا داخل اتحاد الكرة أضاع حق مصر قبل ما يضيع حق النادي الأهلي

تم اختيار المغرب بعد استضافة نسخة نهائي 2021 بعد اقتراب الوداد من المباراة النهائية وأخطأ الاتحاد الافريقي بمنح المغرب حق إستضافة النهائي

لماذا لم يتم الاعلان مسبقاً وعدم وجود سوى ملف المغرب؟

لماذا تم رفض تنظيم نيجيريا لنهائي دوري الأبطال ووافق على الكونفدرالية؟

لماذا تم رفض طلب جنوب افريقيا ووافق على تنظيم المغرب للمباراة للمرة الثانية على التوالي؟

قرار اختيار ملعب النهائي افتقد كل معايير العدالة وقواعد اللعب النظيف

الأهلي يطالب بإقامة نهائي المسابقات الافريقية بنظام الذهاب والعودة

هاني ابو ريدة ابلغني بأن اتحاد الكرة لم يتقدم بطلب تنظيم المباراة النهائية رغم ان رئيس لاتحاد أكد انه طلب التنظيم

جمال علام لم يطلب تنظيم المباراة في مصر وطلب إقامتها على ملعب محايد !!

هذه ليست أول مرة يتخلى فيها عنا اتحاد الكرة أو ممثل مصر في الكاف ويتذكر الجميع ما تعرض له الأهلي في نهائي دوري الأبطال عام 2018 تعرضنا لظروف صعبة للغاية ولم نجد أي مساندة أو دعم من اتحاد الكرة أو ممثل مصر في الكاف .. طلبنا من اتحاد الكورة قبل شهور ما يقرب من ثلاث مرات رسمية أن يتواصل مع الاتحاديين الدولي والأفريقي لحد ازمة تضارب المواعيد بين كاس العالم للاندية وبين كاس الأمم لأجل مشاركة لاعبينا الدوليين مع المنتخب المصري و مع النادي .. وأكد رئيس الاتحاد في ذلك الوقت خلال وسائل الإعلام ان المشكلة تم حلها والمنتخب والأهلي كلاهما سيشارك وان ليس كل ما يعرف يقال وللأسف، في النهاية تم حرمان النادي الاهلي من لاعبيه الدوليين