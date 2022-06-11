انت الان تتابع خبر عاجل... ايهاب جلال يعلن رحيلة عن تدريب المنتخب المصري بعد مباراة كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد ايهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر رحيلة عن تدريب من الفراعنة، خلال جلستة مع لاعبي المنتخب المصرى قبل التحرك الي مطار القاهرة للسفر إلي سول لخوض مباراة ودية أمام كوريا الجنوبية، و استقر إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، على الرحيل من منصبه في حالة الخسارة من كوريا الجنوبية في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم 14 يونيو الجارى.

رحيل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر

و شدد المدير الفنى للمنتخب الوطنى ايهاب جلال في اجتماعه مع اللاعبين علي أهمية خوض مباراة كوريا الجنوبية المقبله بشكل قوي من اجل الدفاع عن قميص الفراعنةواشار المدير الفني عن سعادته بتدريب هذا الجيل من الاعبين وتمني لهم التوفيق في الفترة القادمة.

وأرجأ مجلس الإدارة في جلسته حسم القرار النهائى بشأن المدير الفنى انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مواجهة كوريا الجنوبية، مؤكدا في بيان رسمى أن الجلسة ممتدة حتى يوم الخميس المقبل حتى يمنح كافة الفرص للمدير الفنى قبل إعلان القرار النهائى، بعد الخسارة المذلة أمام إثيوبيا بهدفين مقابل لا شىء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 لأول مرة منذ 33 عاما عندما خسر الفراعنة من إثيوبيا بهدف مقابل لا شىء عام 1989.

وأكدت بعض المصادر عن وجود خلافات بين أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم بشأن المدرب، ويبحث إتحاد الكورة عن مدرب أجنبي بتولى مسؤولية الفراعنة بعد مباراة كوريا الجنوبية المقبله.