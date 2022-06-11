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الرياض - احمد صلاح - مباشر الشوط الثاني… متابعة مباراة إيطاليا وانجلترا لحظة بلحظة في دوري الأمم الأوروبية

تقام الآن مباراة في غاية الأهمية في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بين إيطاليا وانجلترا بث مباشر حين يحل المنتخب الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الانجليزي في مباراة تقام بين المنتخبين بث مباشر علي أرضية ملعب ويمبلي معقل المنتخب الانجليزي، ويتواجد المنتخب الإيطالي في مجموعة صعبة للغاية تضم ( ألمانيا، هنغاريا، إنجلترا) حيث يقدم المنتخب الإيطالي أداء جيد للغاية حتي الآن في دور المجموعات ويخرج اليوم في مواجهة نارية أمام منتخب انجلترا المتعطش للفوز بأي طريقة، ويدخل المنتخب الإيطالي مباراة اليوم بث مباشر أمام إنجلترا في المركز الأول من ترتيب الجدول برصيد نقاط 4 جمعهم من خلال مواجهتين فقط ماضيتين جمعهم من خلال فوز وحيد وتعادل وحيد، بينما حقق المنتخب الانجليزي تعادل وحيد ثم الخسارة في المباراة الأخري ليحتل منتخب انجلترا المركز الأخير من ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة فقط، بث مباشر ايطاليا وانجلترا الآن.

مباراة إيطاليا وانجلترا الآن بث مباشر

بث مباشر ايطاليا وانجلترا، وتذاع مباراة إيطاليا وانجلترا اليوم بث مباشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA.tv بتعليق صوتي اجنبي في تمام الساعة:

9:45 مساءً بتوقيت السعودية

8:45 مساءً بتوقيت مصر

7:45 مساءً بتوقيت الجزائر.

بث مباشر ايطاليا وانجلترا

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نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا الآن

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وتبدأ الآن أحداث الشوط الثاني والحاسم من المباراة، ترقبوا معنا.