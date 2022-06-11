انت الان تتابع خبر محكمة أمريكية تصدر قرارها بشأن دعوة اغتصاب بحق كريستيانو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن آخر التطورات في القضية التي تنظرها المحاكم الأمريكية والمتعلقة باتهام البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، باغتصاب فتاة.

وكان كريستيانو رونالدو، قد دفع 375 ألف دولار لامرأة، بعد أن ادعت أنه اغتصبها في "لاس فيغاس" عام 2009.

وتقدمت كاثرين مايورغا في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، متهمة رونالدو باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق المدينة، قبل أن تتم تبرئته من التهمة في عام 2019.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فقد رفض قاض أمريكي في "لاس فيغاس" دعوى الاغتصاب التي رفعتها إحدى السيدات ضد كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير، أن الدعوى التي رفعتها هذه السيدة، سعت من خلالها للحصول على تعويضات أخرى، والتي ربما تصل إلى ملايين الدولارات.