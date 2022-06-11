انت الان تتابع خبر لاعب منتخب الكاراتيه عمر شقره يتأهل لنهائي الدوري العالمي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عمر شقره، إلى نهائي سلسلة الدوري العالمي المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء تأهل شقره، بعد تقديمه عروضا متميزة في المباريات التي لعبها اليوم، ليتوج جهوده بالوصول للنهائي.

وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري من القاهرة، إن شقرة سينافس على الميدالية الذهبية في المباراة التي تجري غدا، مؤكدا تفاؤل الاتحاد بتحقيق هذه الميدالية.

وجدد التأكيد على حرص اتحاد الكراتيه على تحقيق الإنجازات في جميع المشاركات التي تخوضها المنتخبات الوطنية.