انت الان تتابع خبر ريال مدريد يعلن ضم الفرنسي تشواميني بشكل رسمي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن نادي ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم، ضمّ لاعب وسط موناكو الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني إلى صفوفه لستة مواسم، في بيان على مواقعه الرسمية السبت.

وكتب النادي “اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط بالنادي لمدة ستة مواسم مقبلة”.

ويتعين على اللاعب البالغ 22 عاماً الخضوع لفحص طبي قبل توقيع العقد وتقديمه ظهر الثلاثاء.

وبات تشواميني ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشيلسي الإنكليزي.

وتفجّرت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2020 قادماً من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 11 مباراة وسجل هدفاً.