انت الان تتابع خبر موعد إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.. القرار صدر خلاص والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، موعد إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال خسر بهدفين دون رد من أثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وتذيل منتخب مصر المجموعة الرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 3 نقاط من فوز وهزيمة.

اتحاد الكرة قرر إقالة إيهاب جلال من تدريب بمنتخب مصر، عقب مباراة منتخبي مصر وكوريا الجنوبية الودية.

موعد إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر

منتخب مصر سيحل ضيفاً على المنتخب على منتخب كوريا الجنوبية ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ستاد كأس العالم بالعاصمة الكورية.

اتحاد الكرة سيقيل جلال وسيعين بدلاً منه مدير فني أجنبي.

وكان جلال قد تولى تدريب الفراعنة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش والذي رحل عن المنتخب عقب الاخفاق في الوصوول لكأس العالم 2022 بقطر.