انت الان تتابع خبر " لسه التقيل جاي ".." مرتضي منصور " يحصل علي توقيع نجم بيراميدز بعقد يمتد ل 3 سنوات مقبلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يبدو أن إدارة الزمالك عازمة خلال الفترة المقبلة علي المضي قدما في سوق الانتقالات الصيفية وذلك من أجل حسم الكثير من الصفقات التي يرغب النادي في التعاقد معها من أجل تدعيم الكثير من المراكز داخل الفريق ، حيث أن هناك بعض الأخطاء التي تم ارتكابها خلال الموسم الحالي ترغب الإدارة في تجنبها ، وذلك عن طريق التعاقد مع عديد المواهب واللاعبين أصحاب الخبرات من أجل خلق جو من التنافسية داخل الفريق أولا وهو ما سيعود علي الفريق ككل بالنفع .

جدير بالذكر أن هناك العديد من التقارير الصحفية التي تتحدث عن حصول مسئولي القلعة البيضاء علي توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز وهو المدافع ” أحمد أيمن منصور ” وذلك من خلال التعاقد معه بشكل مجاني في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ناديه الحالي ” بيراميدز”على أن ينتقل إليه بعد نهاية الموسم الجاري.

في ذات السياق فإن صفقة ” أحمد أيمن منصور ” ما هي إلا البداية ، حيث أن هناك الكثير من العمل في انتظار مسئولي التعاقدات داخل البيض الأبيض ، لكن تلك الصفقة تمثل أهمية كبري للفريق ، حيث أنه من الواضح وبشدة حجم معاناة الفريق علي المستوي الدفاعي طوال الموسم فتدعيم الدفاع كانت مسألة حياة أو موت بلنسة لهم ف، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة خلال الميركاتو الصيفي الخاص بنادي الزمالك