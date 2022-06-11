انت الان تتابع خبر عاوزهم بأي ثمن .. " فيريرا" يبلغ إدارة الزمالك برغبته في ضم هذين النجمين ..أحدهم نجل نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار ” مرتضي منصور ” من أجل العمل علي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بالتعاون مع المدير الفني البرتغالي ” جوزفالدو فيريرا” الموكل ببناء فريق جديد قوي قادر علي تحقيق أهداف النادي الرياضية في مخنلف المسابقات ، حيث أن النادي يرصد الكثير من اللاعبين خلال الفترة الحالية من خلال الإطلاع علي السير الذاتية الخاصة بهم والمفاضلة بينهم من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد .

جدير بالذكر أن المدير الفني البرتغالي قد استقر وبشكل كبير علي تدعيم مركزي الدفاع والهجوم في النادي وقد أعطي إلي إدارة الفريق الضوء الأخضر من أجل التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ” أحمد أيمن منصور ” والذي يقدم مستويات رائعة رفقة الفريق السماوي كما أن له القدرة علي اللعب في أكثر من مركز ما بين قلب الدفاع ومركز الظهير بذات الجودة ، يذكر أن هذا اللاعب هو نجل نجم فريق الزمالك والملقب بالفيلسوف ” أيمن منصور ”

هذا بالإضافة إلي التعاقد مع نجم هجوم نادي أنبي الهداف النيجيري ” جون ايبوكا” والذي يقدم هو الأخر مستويات ملفتة للنظر بشكل كبير رفقة الفريق البترولي ، وذلك عن طريق إحراز بعض الأهداف التي تنم عن مهاجم ذو إمكانيات كبيرة ، تمكنه من قيادة الخط الأمامي لفريق بحجم الزمالك في ظل عجز العناصر المتاحة .