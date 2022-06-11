انت الان تتابع خبر عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إقالة الكابتن إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر بعد ودية كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت المصادر من داخل الإتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة الإتحاد قد قرر إقالة المدير الفني للمنتخب المصري إيهاب جلال، وذلك عقب المباراة الودية المقرر إقامتها يوم ال 14 من يونيو الجاري أمام منتخب كوريا الجنوبية، وقد جاء هذا القرار خلال اجتماعهم العاجل اليوم السبت 11 يونيو بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن المقرر أن يتم توجيه الشكر للكابتن إيهاب جلال بعد المباراة أيا كانت النتيجة .

يذكر أن الإتحاد المصري لكرة القدم قد عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة مصير المدير الفني للمنتخب المصري إيهاب جلال عقب السقوط المهين للمنتخب المصري أمام منتخب أثيوبيا بنتيجة هدفين دون مقابل في الجولة الثانية من فعاليات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار عام 2023، وقد أجمع مجلس الإدارة على إقالة الكابتن إيهاب جلال حيث رأوا أنه غير قادر على السيطرة على مجريات الأمور في المنتخب المصري .

كما أسفر الإجتماع الذي عقد في مقر الجبلاية عن تكليف مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم الكابتن حازم إمام والكابتن محمد بركات بالبحث عن مدير فني أجنبي خلفا لايهاب جلال، على أن يكون ذو سيرة ذاتية قوية ويستطيع انتشال الفريق من الأزمة الفنية الحالية التي لحقت به، على أن لا يتم إسناد المهمة إلى أي مدير فني مصري بعد الهزيمة أمام أثيوبيا.