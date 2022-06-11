الله عليك يا خطيب .. الأهلي يحسم أكبر صفقة في الموسم والإعلان الرسمي خلال أيام

الأهلي يحسم صفقة مدوية والإعلان خلال ساعات

هناك بعض الأقاويل المنتشرة خلال الساعات الأخيرة بخصوص نجاح إدارة النادي الأهلي في حسم صفقة من العيار الثقيل وسوف يتم الكشف عنها في غضون الساعات المقبلة

حيث كشف مصادر مسؤولة داخل اسوار النادي الأهلي، بأن المارد الأحمر قد نجح بالفعل في حسم صفقة قوية ولكن لن يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص هذه الصفقة حتى الآن، ولكن من المؤكد بأن الصفقة تخص واحد من العناصر القوية التي لعبت لمنتخب مصر والمتوقع بأن يمثل إضافة قوية للفريق الأول لكرة القدم في القلعة الحمراء.

مصدر موثوق اعلن عن الصفقه

كشف الإعلامي المصري عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن توصل النادي الأهلي المصري الي اتفاق مع اللاعب مصطفي فتحي ومع ادارة نادي التعاون السعودي من أجل الحصول على توقيع اللاعب الموهوب الموهوب , الذي تري فيه ادارة النادي الأهلي أنه خير من يمثل الجهه اليمني للفريق في ظل تراجع مستوي اللاعبين خلال الفترة الماضية

صفقات نارية اخري في انتظار الأهلي

بدأت التقارير الإعلامية تتوالى حول الصفقات التي نجح مجلس إدارة الأهلي في حسمها حتى هذه اللحظة، ومن بين الشائعات التي ظهرت على الساحة في الآونة الأخيرة هي تقديم الأهلي لعرض رسمي للتعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر ومنتخب مصر مقابل 10 مليون جنيه بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب القلعة الحمراء والذي سينتقل إلى فيوتشر كجزء من الصفقة.