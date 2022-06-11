انت الان تتابع خبر بالعصا السحرية.. الأهلي يهزم الزمالك في صراع التعاقد مع "الجوكر" واللاعب يصل القاهرة خلال ساعات والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دخل مسؤولى قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك في منافسة قوية للحصول على عدد الصفقات القوية استعدادًا لدخول موسم الانتقالات الصيفية القادمة وخاصة في ظل توفر عدد من الأسماء القوية والمميزة خلال الميركاتو الحالي والتي يمكنها تقديم الإضافة لكلا الناديين في ظل الصراع والمنافسة على البطولات والألقاب في السنوات المقبلة.

صراع كبير بين الأهلي والزمالك على نجم الصفاقسي

دخل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الصفاقسى التونسى المميز حسام دقدوق، دائرة اهتمام الكثير من الأندية على رأسهم الأهلى والزمالك، تمهيداََ لضم لاعب الفريق التونسى خلال الأنتقالات الصيفية المقبلة، حيث عرض أحد وكلاء اللاعبين على الناديين فكرة التعاقد مع اللاعب والذي يقدم مستويات كبيرة في الدوري التونسي خلال هذه الفترة.

وتميز حسام دقدوق بأنه يجيد اللاعب فى أكثر من مركز حيث يجيد صاحب ال23 عام اللاعب فى مركز الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع بالاضافة الى مركز اللاعب الرئيسى قلب الدفاع، وقد شارك اللاعب مع فريقه خلال 34 لقاء خلال الموسم الماضي ونجح مع فريقه فى حصد بطولة الكأس والتأهل الى بطولة دورى أبطال أفريقيا كوصيف للدورى التونسى.

ونجح دقدوق فى لفت أنظار العديد من الأندية المحلية ومتابعين الكرة التونسية، وقد تلقى اللاعب بالفعل العديد من العروض للأنضمام الى أحد فرق الدورى التونسى، إلا أن اللاعب يفضل خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة القادمة، وهذا في ظل انتهاء عقده في نهاية هذا الموسم، مما يسمح له بالرحيل بشكل مجاني عن الصفقاقسي.

الأهلي الأقرب للحصول على خدمات دقدوق

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن النادي الأهلي يستغل وجود لاعب منتخب تونس وأسطورة الصفاقسي، علي معلول، بين صفوفه من أجل الحصول على توقيع اللاعب، حيث يرى مسؤولو الأهلي بأن معلول سيكون قادر على إقناع دقدوق بالانضمام والانتقال نحو القلعة الحمراء في الصيف المقبل حتى في ظل وجود عرض قوي من الزمالك.

وبحسب التقارير، فإن اللاعب التونسي سيكون متواجد في القاهرة بالساعات المقبلة ومن المؤكد بأن يعلن بشكل رسمي عن انتقاله إلى صفوف واحد من القطبين، وإن كان الأهلي هو الأقرب لحسم الصفقة بشكل نهائي.