انت الان تتابع خبر "اتفرج " أول صفقات نادي الزمالك داخل أروقة النادي الأبيض والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علي ما يبدو أن مجلس إدارة نادي الزمالك يقوم بالكثير من التحركات خلال الفترة الحالية من أجل دعم صفوف الفريق الأول في الإنتقالات الصيفية القادمة والتي من المتوقع أن تشهد علي منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك علي الكثير من اللاعبين مثل أحمد عاطف مهاجم وادي دجلة الذي قد تمكن من الإنضمام لصفوف منتخب مصر ولكن جميع التقارير الصحفية أكدت أن فيريرا يرغب في دعم الجانب الهجومي بصفقات من خارج الدوري المصري.

أطهر الطاهر داخل الزمالك

تواجد الظهير الأيمن السوداني أطهر الطاهر داخل نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة الماضية وذلك للجلوس مع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يفكر في الحصول علي خدمات اللاعب في الإنتقالات الصيفية المقبلة ولكن حتي الأن لم يقوم اللاعب الشاب بالتوقيع علي عقود إنتقال بشكل رسمي لصفوف الفريق الأبيض بالأخص أن تعاقده مع سموحة السكندري ينتهى بنهاية موسم 2023 ولذلك يجب علي إدارة الزمالك الدخول في مفاوضات مع إدارة سموحة في حالة موافقة فيريرا علي إنتداب اللاعب.

أطهر الطاهر

جدير بالذكر أن الزمالك يرغب في دعم الجانب الأيمن في ظل تراجع مردود حمزة المثلوثي الظهير الدولي التونسي منذ بداية الموسم الجاري علي الرغم من دوره الواضح في نجاح الفارس الأبيض في تحقيق لقب الدوري العام المصري في الموسم الماضي ولكنه لم يصل إلي المردود الذي يمكن أن يقنع عشاق الزمالك هذا الموسم ولذلك هناك تفكير في إعادة حمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع فريق أهلي جدة السعودي ويرغب وبشدة في العودة إلي صفوف الزمالك في الإنتقالات الصيفية القادمة.