انت الان تتابع خبر هتعمل اي يافيريرا؟.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء أخبار غير سارة قبل أيام على مواجهة المارد الأحمر فريق النادي الأهلي في الموقعة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة العشرين على ملعب إستاد القاهرة الدولي يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

الزمالك يتلقى أخبار سيئة قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن كتيبة نادي الزمالك قد تلقت ضربة موجعة تمثلت في غياب الدولي طارق حامد متوسط ميدان الفريق الذي لن يكون قادرًا على المشاركة مع كتيبة فيريرا في مواجهة النادي الأهلي على الرغم من تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة والانتهاء من البرنامج العلاجي تحت إشراف إخصائي العلاج الاسباني.

وقالت بعض المصادر الخاصة المقربة من الجهاز الفني لنادي الزمالك أن اللاعب لن يتواجد ضمن عناصر الفريق الذي سيشارك أمام النادي الأهلي خلال مباراة القمة خاصةً أن يوم عودته من إسبانيا هو نفس اليوم الذي ستقام فيه المباراة لذلك من الإستحالة أن يلحق بها.

ويواجه فيريرا أزمة طاحنة على مستوى وسط الملعب وذلك بسبب عدم وجود البديل المناسب الذي سيلعب بدلًا من طارق حامد خاصةً في ظل وجود ثنائي فقط في وسط الميدان وهم إمام عاشور ومحمد أشرف روقا فقط والأول يقترب من الغياب عن المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا.