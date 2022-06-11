انت الان تتابع خبر حقيقة إستقالة حازم امام من اتحاد الكرة بسبب فضيحة إثيوبيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ترددت خلال الآونة الأخيرة وبالتحديد بعد خسارة المنتخب المصري من نظيره المنتخب الاثيوبي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 بعض الأنباء التي تفيد بإستقالة الكابتن حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري خاصةً أنه لم يوافق من البداية على تولي إيهاب جلال مهمة المدير الفني.

حقيقة إستقالة حازم امام من إتحاد الكرة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن المنتخب المصري قدم أداء يرثى له وخسر من المنتخب الاثيوبي للمرة الثانية فقط في التاريخ لتظهر بعض النغمات الخاصة بإتخاذ الكابتن حازم إمام قرار فيما يخص إستقالته من منصبة كعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

وبالبحث عن حقيقة الخبر تبين لنا أن حازم إمام قد أبلغ بالفعل الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري ومحمد بركات وحلمي مشهور رغبته في تقديم الاستقالة وبرر ذلك بأن الجو العام في مصر لا يشجع على النجاح لكن المجلس طالبه بضرورة التأني في إتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.

وطالب جمال علام حازم إمام بضرورة الانتظار لحين عودة بعثة المنتخب من سيول بعد خوض مواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم الرابع عشر من شهر يوليو والاجتماع يوم الخميس لتحديد مصير إيهاب جلال وما إذا كان سيستمر على رأس القيادة الفنية للمنتخب أم سيرحل وهو ما جعل إمام يهدأ ويوافق على الاستمرار في المجلس.