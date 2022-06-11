انت الان تتابع خبر صدمة لفيريرا.. الزمالك يفقد جهود أبرز لاعبيه في مباراة القمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تلقى المدير الفني لنادي الزمالك جيسوالدو فيريرا صدمة قوية، وذلك قبل مباراة القمة المرتقبة والقوية التي تجمع بين الفارس الأبيض ونظيره النادي الأهلي، في إطار مواجهات الجولة العشرين والمؤجلة من سباق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته الحالية 2022، والتي يسعى من خلاله كلا الفريقين عن تحقيق لقب البطولة هذا الموسم.

صدمة لفيريرا قبل لقاء القمة

وأشارت التقارير إلى أن نادي الزمالك يفقد جهود أبرز نجومه في لقاء القمة المرتقب، حيث تأكد غياب طارق حامد لاعب خط الوسط عن مباراة النادي الأهلي المقبلة في الدوري المصري، والمحدد إقامتها يوم 19 من شهر يونيو الجاري، على أن تنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا ً بتوقيت القاهرة.

وأضافت التقارير أنه على الرغم من تعافي حامد من الإصابة التي تعرض لها في الركبة وكان يتلقى التأهيل في إسبانيا، إلا أنه لن يلحق بالمباراة، حيث تحدد موعد عودة اللاعب إلى مصر يوم 19 من شهر يونيو الجاري، وهو نفس موعد المباراة، لذلك لن يلحق بمباراة القمة.

الزمالك

ويواصل نادي الزمالك الاستعداد لمباراة الداخلية المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل الموافق 13 من شهر يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار مواجهات دور ال32 من منافسات بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الحالي، ويأتي ذلك اللقاء قبل مباراة القمة ضد الاهلي بخمسة أيام.