موعد مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر 2022

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الرياض - احمد صلاح - سيكون ستاد القاهرة الدولي، ملعب مباراة الزمالك والداخلية في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2022.

الزمالك والداخلية ستكون أول مباريات الفارس الأبيض خلال شهر يونيو الجاري.

وحقق الزمالك بطولة كأس مصر 27 مرة في تاريخه، ليكون ثاني أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، بينما فريق الداخلية تصدر مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية ليصعد لدوري الأضواء والشهرة في الموسم المقبل.

جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، استقر على الدفع بمحمد عواد في حارسة عرين الفارس الأبيض أمام الداخلية في كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والداخلية

المباراة ستقام يوم الإثنين 13 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 مع وجود فقرة استوديو تحليلي.