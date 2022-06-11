موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم في كأس مصر

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الرياض - احمد صلاح - ستكون مباراة الأهلي والمصري بالسلوم، أول مباراة للفريق الأحمر بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2022 أمام الوداد المغربي.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم تأتي ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر 2022.

الأهلي هو البطل التاريخي لمسابقة كأس مصر بتحقيق اللقب 37 مره وجاء وصيفاً في 15 مره.

بينما فريق المصري بالسلوم المنتمي لمحافظة مطروح، فيلعب في دوري الممتاز ب.

الأهلي هو حامل لقب أخر نسخة من كأس مصر عن موسم 2019-2020 ، بعد الفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

المباراة ستقام الأحد 12 يونيو على أرضية ستاد الأهلي وي السلام بالقاهرة وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 ويسبقها فقرة استديو تحليلي.