برشلونة يجدد عقد روبرتو حتى 2023
أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسمياً تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الكتالوني، سيرجي روبرتو، حتى صيف 2023م.
وقال النادي في "تغريدة" له عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تم تجديد عقد روبيرتو لمدة موسم واحد فقط".
ويشار إلى أن اللاعب الإسباني ابتعد كثيرا عن صفوف الفريق طوال الموسم الماضي، بسبب كثرة الإصابات.
وشارك سيرجي روبيرتو (30 عاما) في 12 مباراة فقط بقميص "البلوغرانا"، وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا، ويغيب عن الملاعب منذ 20 نوفمبر الماضي.
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