نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة لـ اللقب الأول.. موعد مباراه السعودية وفيتنام كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية وفيتنام ، بعد اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة، تنطلق مساء السبت 11 يونيو 2022 مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2022 تحت 23 سنة لكرة القدم ، فيما يستضيف ملعب لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند، مساء الأحد 12 يونيو، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع منتخبي فيتنام والسعودية ، واللذين يطمحان إلى كتابة تاريخ لهما في المسابقة، حيث لم يسبق لهما التتويج بالبطولة من قبل، رغم بلوغهما النهائي، غير أن الأخضر يمتلك أفضلية تاريخية نسبية على منافسه، سنستعرض تفصيلًا لاحقًا.

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراه السعودية وفيتنام والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في النسخة الخامسة من بطولة آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم 2022 ، وأيضًا تاريخ المشاركات والإنجازات، ونختتم بـ تاريخ مواجهات السعودية وفيتنام .

مباراه السعودية وفيتنام

على خير انتهى دور المجموعات أو ما يطلق عليه دور حصد النقاط في كأس آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية.

حيث نجح الأخضر بامتياز في العبور إلى دور الثمانية على رأس المجموعة الرابعة.

بينما أفلت التنين الذهبي بتأهل تاريخي، بفارق نقطة عن تايلاند في المجموعة الثالثة.

وبذكريات مواجهتي الذهاب والإياب في تصفيات كأس العالم 2022 للكبار.

يجدد منتخبا فيتنام والسعودية الموعد مع مواجهة جديدة، ولكن على المستوى الأولمبي.

إليكم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 :

وتلك هي مواجهات الأدوار المتبقية من البطولة:

المنتخب السعودي

نستهل تغطيتنا مع منتخب السعودية الأولمبي لكرة القدم .

والذي يقدم مستويات طيبة في مشاركته الخامسة بالبطولة الآسيوية.

إذ نجح في تخطي دور المجموعات بجدارة، باعتلاء صدارة المجموعة الرابعة.

وذلك برصيد 7 نقاط وصافي (7) أهداف.

وهو إنجازًا فريدًا، بين المنتخبات الـ16، حيث أنهى الدور الأول بشباك نظيفة.