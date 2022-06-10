موقع حجز تذاكر الاتفاق والاتحاد 18-06-2022 | تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد ticketmx.com.sa

موقع حجز تذاكر الاتفاق والاتحاد المباراة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة 29 قبل الأخيرة للمسابقة، والتي يتم لعب مباراة الاتحاد والاتفاق في نفس توقيت مباراة الهلال والفتح، أصبح من أهم الموافق التي يتم البحث عنها من قبل جماهير الفريقين، خاصة جمهور الاتحاد الذي يتمسك بأمل الفوز باللقب بعد غياب 13 عام متواصلة، والتي قاب قوسين أو أكثر من تحقيقه لولا التعثر في أخر 3 جولات، والتي لم يستطيع تحقيق سوى نقطة واحدة من المباريات الثلاث، مما أعطى الفرصة للزعيم للتساوي مع الاتحاد في عدد النقاط برصيد 61 نقطة لكلا الفريقين.

اللقاء هو لقاء نادي الاتفاق السعودي فهو منظم المباراة، وهو من سوف يطرح التذاكر ويحدد سعرها وموعد طرحها عبر موقع تكت ماكس لحجز التذاكر، يسعى الاتفاق لتحفيز جماهيره في الحضور وتشجيع الفريق الذي يعاني من شبح الهبوط إلي دوري الدرجة الأولى، تفاصيل مباراة الاتفاق والاتحاد سوف تعلن الإدارة من خلال الحساب الرسمي للفريق على تويتر، أسعار التذاكر وموعد طرحها للجماهير في القريب العاجل.

موقع حجز تذاكر الاتفاق والاتحاد

الدخول على موقع تكت ماكس ticketmx.com.sa . تسجيل البيانات الشخصية اسم المستخدم وكلمة المرور. تحديد مباراة الاتفاق والاتحاد. تحديد سعر التذكرة التي ترغب في شرائها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس عليه. دفع قيمة التذكرة أون لاين ليتم تأكيد الحجز ثم تحميل التذكرة وطبعها على تطبيق توكلنا.

أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والاتحاد القادمة

لم يتم طرح التذاكر حتى اللحظة ولم يتم تحديد أسعار التذاكر وسنوافيكم بالتفاصيل فور الإعلان عنها.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 28 19 4 5 2 28:59 31 61 2 الهلال 28 18 7 3 2 27:58 31 61 3 النصر 28 17 4 7 2 34:52 18 55 4 الشباب 28 15 8 5 2 35:51 16 53 5 ضمك 28 12 7 9 2 41:36 -5 43 6 الفتح 28 9 8 11 2 36:44 8 35 7 الفيحاء 28 8 10 10 2 23:21 -2 34 8 الطائي 28 10 4 14 2 44:30 -14 34 9 أبها 28 9 7 12 2 42:27 -15 34 10 التعاون 28 7 11 10 2 46:41 -5 32 11 الأهلي 28 6 13 9 2 40:37 -3 31 12 الإتفاق 28 7 10 11 2 44:38 -6 31 13 الفيصلي 28 6 12 10 2 35:26 -9 30 14 الرائد 28 8 6 14 2 44:31 -13 30 15 الباطن 28 7 8 13 2 40:29 -11 29 16 الحزم 28 4 5 19 2 43:22 -21 17

عداد تنازلي لموعد اللقاء

رابط حجز تذاكر الاتفاق والاتحاد

تهدف إدارة نادي الاتفاق إلي جعل يوم المباراة كرنفال للجماهير، وتعمل على توزيع العديد من الجوائز سوف يتم سحب على أرقام التذاكر، وتقديم الهدايا قبل اللقاء من أجل تحفيز الجماهير على شراء التذاكر لدعم الفريق في اللقاء الهام.

بطاقة المباراة