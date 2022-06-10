انت الان تتابع خبر عاجل – توقيت ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يلتقي منتخب مصر بمنافسه منتخب كوريا الجنوبية ودياً على ستاد سيول كأس العالم، بالعاصمة الكورية “سول”.

ويسعي إيهاب جلال مدرب منتخب الفراعنة إلي تصحيح الأخطاء التي حدثت خلال مباراة اثيوبيا مساء أمس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بهزيمة ساحة لمنتخب مصر بثنائية نظيفة، مما خلق حالة من الاحتقان الكبير في الشارع المصري، ضد منطومة الكرة المصرية

توقيت ودية مصر وكوريا الجنوبية:

منتخب مصر

يطلق حكم مصر وكوريا الجنوبية في المباراة الودية بين المنتخبين صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم.

القنوات الناقلة ودية مصر وكوريا الجنوبية:

تذاع ودية مصر وكوريا الجنوبية عبر قناة أون تايم سبورتس