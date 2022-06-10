انت الان تتابع خبر تعليق محمد صلاح بعد الفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج: ممتن جداً لكم جميعاً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حرص الفرعون المصري محمد صلاح على التعليق على فوزه في جائزة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للمحترفين مساء اليوم الخميس لعام 2022، وتعد من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها جميع عشاقة ومتابعيه.

تعليق محمد صلاح بعد الفوز بجائزة الأفضل في البريميرليج

وحرص محمد صلاح على نشر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو لجميع أهدافه وعلق قائلاً “لا يوجد شرف أكبر من الفوز بجائزة بتصويت زملائي.. ممتن جدًا لكم جميعًا، من الرائع دائمًا الفوز بالجوائز سواء على المستوى الفردي أو الجماعي”.

وتابع صلاح قائلاً “أضع الجوائز داخل خزانة في غرفتي وأتعمد ترك مكان فارغ لجوائز أخرى كهذه، هذه الجائزة كبيرة جدًا؛ لذلك أنا سعيد للغاية للفوز بها وأنها جاءت بعد تصويت من اللاعبين”.

محمد صلاح تفوق على كيفين دي بروين

واحرز محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من جمعية اللاعبين المحترفين، وتفوق صلاح على كلاً من “كيفن دي بروين، هاري كين، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك”، وحصل الفرعون المصري أمس على جائزة لاعب الموسم في ليفربول وو المقدم من Standard Chartered، وهو الراعي الرسمي للريدز، وتعد من أبرز الجوائز المميزة التي حصل عليها الفرعون المصري وحصل على الكثير من التهانئ والمباركات الكثيرة بعد فوز.