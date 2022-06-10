انت الان تتابع خبر تعليق إيهاب جلال على خسارة مصر أمام إثيوبيا: قدمنا مباراة سيئة للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام المدير الفني للمنتخب الوطني المصري إيهاب جلال، بالتصريح بأن فريقه واجه الكثير من المشاكل في أرضية الملعب أمام إثيوبيا، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بعد انتهاء المباراة.

تعليق إيهاب جلال على خسارة مصر أمام إثيوبيا

وأثناء المؤتمر الصحفي أكد جلال قائلاً “لقد واجهنا اليوم بعض المشاكل في التعامل مع أرضية الملعب، ولكننا قدمنا مباراة سيئة للغاية، ولكن هناك عدة عوامل مؤثرة من الممكن أن نتحدث عنها، لكن يظل الفريق قدم هذا الأداء السيئ للغاية خلال الشوط الأول”.

واستكمل إيهاب جلال قائلاً “في بداية المباراة كنا نفقد الكرة في الكثير من المواقف، وكنا إلى حد ما بدأنا المباراة ونحن نشعر بالراحة، والمباراة أسهل من تصور اللعيبة”.

الشوط الثاني قدم المنتخب المصري في أفضل أداء

وتابع قائلاً “الفريق استقبل الهدفين، وقمنا بإجراء التبديلات، حدث تحسن في الأداء بعض الشيء، لكن ليس بالشكل المطلوب، وفي الشوط الثاني قدمنا أداء أفضل لكن الفريق الإثيوبي كان تمركزه بشكل جيد، وخسرنا المباراة، وتحسن الأداء بالنسبة لنا لم يأت بالنتيجة المنتظرة”.

وأضاف قائلاً “أداء اللاعبين والملعب فاجأني بعض الشيء، الأمطار ساعدتهم نوعًا ما في الضغط علينا، وكان هناك بطء للكرة، واللاعبون كان لديهم قلق في التعامل مع الكرة، وهناك بعض الاختيارات غير الجيدة في الكرة، لكن في أول 45 دقيقة لم نكن نستحق الفوز، وبعد ذلك كنا أحسن لكن بحاجة لشغل أكبر”.

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وتحدث قائلاً “حتى الآن لم أتحدث مع اللاعبين في أي شيء، كنا هناك حديث بين الشوطين، لكن بعد ذلك سيكون لنا حديث في الأيام القادمة.. المباراة قد تكون للنسيان، وقد تؤثر علينا في الفترة المقبلة، لدينا مباراة ودية ثم سيكون هناك وقت أمامنا، ربما هذا الوقت سيساعد المنتقدين، لكن هذه هي الكرة ويجب أن نتقبلها”.

وانهي حديثة فائلاً “لعبنا المباراة الماضية بطريقة لعب المنتخب، وخلال مباراة اليوم حاولنا أن نقوم بشيء مشابه، لكن ظروف المباراة نفسها وعدم توفيق بعض اللاعبين في بعض الكرات كانا السبب في هدوء إثيوبيا مع تسجيل الهدفين”.